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نصر الله: لن تجرؤ أي شركة في العالم على التنقيب في المنطقة المتنازع عليها إذا أصدر حزب الله تهديدا واضحا في هذه المسألة

Lebanon 24
09-05-2022 | 11:35
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