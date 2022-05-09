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باسيل: رح نضلّ نواجه حتى نطلع من الإنهيار ونحاسب المتورطين ونرجّع حقوق الناس واموالهم؛ ونحمي أملاك الدولة من طمَع يلّي خربوها بالحرب وسرقوها بالسلم

Lebanon 24
09-05-2022 | 11:59
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11/05/2022 08:25:14 Lebanon 24 Lebanon 24
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11/05/2022 08:25:14 Lebanon 24 Lebanon 24
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