باسيل: رح نضلّ نواجه حتى نطلع من الإنهيار ونحاسب المتورطين ونرجّع حقوق الناس واموالهم؛ ونحمي أملاك الدولة من طمَع يلّي خربوها بالحرب وسرقوها بالسلم

Lebanon 24