باسيل: بمجلس النواب، الفرد على الخصر. قال شو؟ مشروع الدولة بوجه الدويلة! يوم الجمعة العظيمة، المسلحين بكنيسة الحدت. قال شو؟ حماية المجتمع المسيحي!

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