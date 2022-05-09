باسيل: اشتغلنا وسمحنا للمنتشرين ينتخبوا ومبارح عبّروا عن هالشي بفرح! مبيّن الكل اشادوا بالعملية وسكتت اصوات النشاز يلّي كانت عم تنتقد... الاّ كم واحد حاولوا يتنمّروا على ناسنا برّا واكلوا نصيبهم

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