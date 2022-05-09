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باسيل: ادخال المال السياسي على مجتمعنا جريمة اكبر من كل جرائم القتل والاغتيال لأن جرائم القتل تطال اشخاصاً محدّدين بينما جريمة المال تطال مجتمعاً بكامله

Lebanon 24
09-05-2022 | 12:21
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سامي الجميل: لن يكون هناك "عفا الله عما مضى" بدءا من المحاسبة السياسية مرورًا بالمحاسبة القضائية على انفجار مرفأ بيروت وكل الجرائم التي ارتكبت وصولا للمحاسبة المالية لاسترداد كل ليرة سرقت من جيوب اللبنانيين
lebanon 24
11/05/2022 08:26:39 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: في الحرب كانوا أصحاب الاقدام التهجيريّة واليوم أصحاب الأيادي التمويليّة! في الحرب ضربوا لنا مجتمعنا بالبارودة وبالسلم يضربونه بالمال السياسي و"بدنا نطلب من الناس يبرهنوا بالإنتخابات إنّو التيار بعدو حاجة وضرورة للبنان"
lebanon 24
11/05/2022 08:26:39 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: في الماضي أدخلوا السلاح إلى مجتمعنا وقاموا باغتيالات وانتفاضات والآن يدخلون المال السياسي لإفساد المجتمع وبيئتنا
lebanon 24
11/05/2022 08:26:39 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يقدم بعض اللبنانيين على جرائم القتل البشعة والانتحار؟
lebanon 24
11/05/2022 08:26:39 Lebanon 24 Lebanon 24
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