سامي الجميل: هناك ناس سلموا البلد لحزب الله فوصلنا الى هذه المرحلة ونحن لم نصل الى هنا عن طريق الصدفة وأول خيار علينا أن نتخذه هو او نصوت للمعارضة

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