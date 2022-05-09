الجميّل: نحن هنا لنعطي البلد لا لكي نأخذ، قدمنا اغلى ما عندنا وسنكمل وسنعمل بضمير ولا نملك الا لبنان ولا نميّز بين لبناني واخر ولا بين طائفة واخرى بل نعمل من اجل لبنان 10452 كلم

Lebanon 24