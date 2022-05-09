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الجميل: في المجلس سيقولون "عفا الله عمّا مضى" طارت أموالكم ونحن نتعهّد أمامكم مع كل المرشحين في اللائحة ومع حلفائنا برفض "عفا الله عمّا مضى"، وكل مسؤول عن هدر أموال اللبنانيين سنحاسبه

Lebanon 24
09-05-2022 | 12:52
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