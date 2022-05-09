الجميل: في المجلس سيقولون "عفا الله عمّا مضى" طارت أموالكم ونحن نتعهّد أمامكم مع كل المرشحين في اللائحة ومع حلفائنا برفض "عفا الله عمّا مضى"، وكل مسؤول عن هدر أموال اللبنانيين سنحاسبه

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