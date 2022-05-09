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الأمم المتّحدة ترجّح بنسبة 48% أن يتجاوز احترار الأرض عتبة 1,5 درجة مئوية خلال 5 سنوات

Lebanon 24
09-05-2022 | 17:16
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