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باريس: الرئيس ماكرون سيجري محادثات اليوم مع رئيس وزراء المجر لبحث الأزمة الأوكرانية

Lebanon 24
10-05-2022 | 02:47
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