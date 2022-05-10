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المبعوث الأممي إلى سوريا: ما زلنا بعيدين عن التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية

Lebanon 24
10-05-2022 | 04:25
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