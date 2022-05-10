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إقالة مديرة الاستخبارات الإسبانية على خلفية التجسس ببرنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي على رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع (الجزيرة)

Lebanon 24
10-05-2022 | 05:34
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