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الأمير شارلز يلقي كلمة بالنيابة عن الملكة إليزابيث في مجلس العموم بسبب الصعوبات التي تجدها في التنقل (سكاي نيوز)

Lebanon 24
10-05-2022 | 06:45
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