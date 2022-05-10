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خطاب ملكة بريطانيا في افتتاح مجلس العموم: الحكومة ستستثمر في القوات المسلحة وستساهم في ضمان أمن أوروبا عبر "الناتو"

Lebanon 24
10-05-2022 | 06:50
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