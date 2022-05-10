بري: البعض عمد ربما عن سوء تقدير إلى تسعير خطابه الإنتخابي تحريضاً طائفياً بغيضاً واستهدافاً لمسيرة حركة أمل وإنجازاتها وتحالفاتها على نحو يثير الشبهة

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