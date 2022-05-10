بري: التحالف بين "أمل" وحزب الله ليس طائفياً وليس لاستقواء طائفة على أخرى بل هو تحالف راسخ رسوخ الجبال يمثل عنصر قوّة لحماية لبنان وتحالف بين أبناء المقاومة الواحدة

Lebanon 24