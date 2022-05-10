بري: باسم الثنائي فليكن الحكم والحاكم في ملفات الفساد للقضاء ولا غطاء على أحد ولم يقارب أحد هذا الملف كما قاربته حركة أمل عبر إقرار القوانين التي تحارب الفساد

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