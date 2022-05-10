Advertisement

أخبار عاجلة

بري: نعتبر كل متر مكعب من الغاز والنفط المقابل للحدود البحرية اللبنانية حقاً فلسطينياً مغتصباً

Lebanon 24
10-05-2022 | 10:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل: أنا مع حلّ للحدود البحرية يحفظ حقوقنا بالغاز تحت المياه ونحن نعلن حرب تحرير اقتصاد لبنان وودائع اللبنانيين
lebanon 24
11/05/2022 08:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: اتفقت مع الرئيس بايدن على تزويدنا بـ50 مليون متر مكعب من الغاز اعتبارا من العام المقبل
lebanon 24
11/05/2022 08:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"غازبروم": طلبات المستهلكين الأوروبيين على الغاز الروسي زادت لتصل إلى 98.96 مليون متر مكعب
lebanon 24
11/05/2022 08:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24
لوبن: مساعدة أوكرانيا إنسانيًا وماليًا وعسكريًا من خلال الأسلحة واجب ولكن نريد أن نميز بين المساعدة والدخول كطرف في الحرب ونعترض على حظر استيراد الغاز والنفط الروسيين لما لديه من تداعيات كارثية
lebanon 24
11/05/2022 08:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
00:36 | 2022-05-11
00:32 | 2022-05-11
00:22 | 2022-05-11
23:43 | 2022-05-10
23:17 | 2022-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website