نصرالله: أُبلغت برسالة عبر قناة دبلوماسية أن الإسرائيليين لا يريدون حرباً مع لبنان لكننا نحن لا نثق لا بالعدو ولا برئيس وزرائه لذلك سنبقى في حالة التأهب التي أعلنا عنها في يوم القدس

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