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نصرالله: النظام الأكثري في بلد طائفي هو غير مُنصِفْ والقانون الحالي النسبيّ هو أكثر إنصافًا ولكن يحتاج إلى بعض التعديلات

Lebanon 24
10-05-2022 | 11:27
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نصرالله: الظروف دفعت بنا لأن نكون جزءاً من النظام لكننا لن نطلق وعوداً غير قادرين على تنفيذها ولن ولا ندعي أننا قادرون على بناء الدولة وحدنا بل بجب أن نكون واقعيين
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11/05/2022 08:50:53 Lebanon 24 Lebanon 24
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11/05/2022 08:50:53 Lebanon 24 Lebanon 24
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11/05/2022 08:50:53 Lebanon 24 Lebanon 24
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11/05/2022 08:50:53 Lebanon 24 Lebanon 24
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