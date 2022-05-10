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نصرالله: نحن منذ العام 1992 وحتى الـ2005 لم نشارك في الحكومة ولم نطلب من أحد المشاركة ولم يطلب أحد منا هذه المشاركة وعندما دخلنا الحكومة دخلناها من باب حماية ظهر المقاومة من أن يطعنها أحد

Lebanon 24
10-05-2022 | 11:43
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