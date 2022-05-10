باسيل: يلّي بيسمع البعض بيفتكر إنّن بـ 15 أيّار رايحين على حرب، لأن هن بالفعل رايحين على حرب الغاء للتيار خطّطوا لها واشتغلوا لها من 17 تشرين

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