نصرالله: الظروف دفعت بنا لأن نكون جزءاً من النظام لكننا لن نطلق وعوداً غير قادرين على تنفيذها ولن ولا ندعي أننا قادرون على بناء الدولة وحدنا بل بجب أن نكون واقعيين

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