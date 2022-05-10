نصرالله: أيها اللبنانيون، أنتم بين خيارين: بين من يدعو إلى السلم الأهلي ويتمسك به ويُقتل على طرقات الطيونة وبين من يقدّم خدماته إلى الخارج ومستعدّ لقيام حرب أهلية في لبنان

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