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السفير الروسي يغادر جلسة الكنيست احتجاجا على انتقادات لروسيا بسبب حرب أوكرانيا (العربية)

Lebanon 24
10-05-2022 | 12:28
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