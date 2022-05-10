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فرنجية: لم نتحدث مع السيد نصرالله خلال اللقاء الأخير بموضوع الرئاسة انما تناولنا اوضاع البلد والعلاقة مع التيار الوطني الحر

Lebanon 24
10-05-2022 | 14:16
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11/05/2022 08:56:24 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
11/05/2022 08:56:24 Lebanon 24 Lebanon 24
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11/05/2022 08:56:24 Lebanon 24 Lebanon 24
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