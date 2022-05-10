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رئيسة مجلس النواب الأميركي: سيصوت المجلس مساء اليوم على حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار

Lebanon 24
10-05-2022 | 15:09
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