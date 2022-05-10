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البيت الأبيض: مجلس النواب اتخذ خطوة حاسمة ورسالة واضحة من الحزبين بوقوف واشنطن مع أوكرانيا ضد العدوان الروسي

Lebanon 24
10-05-2022 | 23:43
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