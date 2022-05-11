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السفير الأمريكي لدى إسرائيل: حزين لمقتل الصحفية الأمريكية والفلسطينية شيرين أبو عاقلة وندعو لتحقيق معمق في ملابسات مقتلها وإصابة صحفي آخر في جنين

Lebanon 24
11-05-2022 | 03:34
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