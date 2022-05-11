السفير الأمريكي لدى إسرائيل: حزين لمقتل الصحفية الأمريكية والفلسطينية شيرين أبو عاقلة وندعو لتحقيق معمق في ملابسات مقتلها وإصابة صحفي آخر في جنين

Lebanon 24