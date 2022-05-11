عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير: عندما يطلق الإرهابيون النار على جنودنا عليهم أن يردوا بإطلاق النار بكامل قوتهم حتى لو كان هناك صحفيون من قناة الجزيرة

Lebanon 24