الرئيس ميقاتي من السراي: اللبنانيون مدعوون يوم الاحد للمشاركة بالانتخابات النيابية بعد جولتين تمتا بنجاح الاسبوع الفائت في دول الانتشار وشكلتا خطوة أساسية بتعزيز اللحمة بين لبنان المنتشر والمقيم

Lebanon 24