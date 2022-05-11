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ميقاتي: الحكومة اتخذت كل الاجراءات الكفيلة بتأمين سلامة الاقتراع وحرية الناخب لكن يبقى الدور الاساسي مناطا بالمواطنين عبر الاقبال على الصناديق والادلاء بأصواتهم

Lebanon 24
11-05-2022 | 04:54
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