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ميقاتي: الاقتراع في يوم الانتخاب حق وواجب لا يجوز الاستنكاف عنه او التردد في القيام به ومسؤولية المواطنين بالدرجة الاولى ان يختاروا من يريدون أن يمثلهم ويحمل تطلعاتهم

Lebanon 24
11-05-2022 | 04:55
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