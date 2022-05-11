ميقاتي: الاقتراع في يوم الانتخاب حق وواجب لا يجوز الاستنكاف عنه او التردد في القيام به ومسؤولية المواطنين بالدرجة الاولى ان يختاروا من يريدون أن يمثلهم ويحمل تطلعاتهم

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