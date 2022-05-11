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المجموعة العربية في اليونسكو: نُدين الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد وأدت لاستشهاد مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة

Lebanon 24
11-05-2022 | 10:03
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