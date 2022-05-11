Advertisement

أخبار عاجلة

المستشار الألماني: أوكرانيا ستعاني من آثار الحرب حتى مائة عام

Lebanon 24
11-05-2022 | 10:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المستشار الألماني: الحرب في أوكرانيا لها آثار إقتصادية وخيمة
lebanon 24
12/05/2022 08:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني: أدعو بوتين بشكل لا لبس فيه إلى إنهاء الحرب العدوانية ضدّ أوكرانيا
lebanon 24
12/05/2022 08:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني: سندعم أوكرانيا في هذه الحرب ولكن الناتو لن يشارك عسكريا فيها
lebanon 24
12/05/2022 08:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني: هجوم روسيا على أوكرانيا نقطة تحول تهدد نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية
lebanon 24
12/05/2022 08:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2022-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2022-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2022-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2022-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
01:09 | 2022-05-12
00:42 | 2022-05-12
00:39 | 2022-05-12
00:28 | 2022-05-12
00:13 | 2022-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website