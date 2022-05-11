وزير الدفاع الأميركي: بوتن لايزال لديه المزيد من الخيارات كشن هجمات سيبرانية أو هجمات كيميائية لكن هذا لا يعني أنه سيستخدم أسلحة نووية (سكاي نيوز عربية)

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