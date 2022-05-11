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وزير الداخلية عن حظوظه والوزير أمين سلام لرئاسة الحكومة: الوزير سلام يضع في مكتبه درعًا كتب عليها "دولة الرئيس أمين سلام"

Lebanon 24
11-05-2022 | 15:10
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