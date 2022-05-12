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ميقاتي بمستهل جلسة مجلس الوزراء: اعداد المقترعين في انتخابات الخارج كانت كبيرة نسبيا بالمقارنة مع عدد الذين تسجلوا ولكننا كنا نتمنى ان يكون اعداد المسجّلين للاقتراع اكبر مما حصل

Lebanon 24
12-05-2022 | 04:11
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