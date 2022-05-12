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إعلام فنلندي: روسيا ستوقف إمدادات الغاز إلى فنلندا ردا على خطوة انضمامها إلى الناتو (العربية)

Lebanon 24
12-05-2022 | 14:12
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