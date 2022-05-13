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إيلون ماسك: صفقة تويتر معلقة مؤقتا بسبب الحسابات الوهمية التي تقدر بـ5 % من المستخدمين

Lebanon 24
13-05-2022 | 05:53
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