نصرالله خلال المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله في البقاع: هدف المهرجان في اماكنه الثلاثة هو التعبير عن الدعم الشعبي والسياسي والمعنوي للوائح الثلاث لائحة "زحلة الرسالة" ولائحة "الغد الافضل" ولائحة "الامل والوفاء"

Lebanon 24