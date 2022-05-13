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نصرالله خلال المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله في البقاع: هدف المهرجان في اماكنه الثلاثة هو التعبير عن الدعم الشعبي والسياسي والمعنوي للوائح الثلاث لائحة "زحلة الرسالة" ولائحة "الغد الافضل" ولائحة "الامل والوفاء"

Lebanon 24
13-05-2022 | 10:39
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