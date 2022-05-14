الرئيس عون: الانتخابات واجب على كل مواطن كما أنّه الطريق الصحيح والفعلي للتغييّر، لقد حانت لحظة المحاسبة، ولحظة تحديد الخيارات... والمحاسبة تكون دائماً في صندوق الاقتراع..!!

Lebanon 24