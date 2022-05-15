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الاستخبارات البريطانية: من المرجح أن تكون روسيا قد فقدت ثلث قوتها القتالية البرية منذ بدء غزوها لأوكرانيا

Lebanon 24
15-05-2022 | 01:30
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