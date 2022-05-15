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وزير الدفاع الوطني موريس سليم: أحيي جهود العسكريين خلال هذا اليوم الانتخابي المهم. بفضل إيمانهم بوطنهم وحكمة قيادتهم يستطيع المواطنون ممارسة حقهم الديموقراطي في الاقتراع.

Lebanon 24
15-05-2022 | 05:01
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