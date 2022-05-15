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قائد الجيش العماد جوزاف عون: إيمان العسكريين وإرادتهم الصلبة هما الحافز لاستمرارهم في تنفيذ مهماتهم على الرغم من كل الظروف الصعبة.

Lebanon 24
15-05-2022 | 05:01
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