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ميقاتي: هناك تيار سياسي وازن اعتكف ولم تحصل اي دعوة سنية للمقاطعة فالسنة يشاركون اليوم ترشحا وانتخابا ونحن نحترم رأي تيار المستقبل

Lebanon 24
15-05-2022 | 05:10
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