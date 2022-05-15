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ميشال معوض بعد الإدلاء بصوته في زغرتا: هناك جو من الديمقراطية وكثافة في التصويت وهذا الامر ايجابي جدا وعلى اللبنانيين ابداء رأيهم مهما كان

Lebanon 24
15-05-2022 | 06:10
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