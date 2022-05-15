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مولوي: أنا شفاف بكل الملاحظات وبيروت ستفوز واللبنانيّون لبّوا نداء وطنهم للمساهمة في بناء لبنان الغد وحصل إشكال واحد في البيرة في عكار وتتم معالجته

Lebanon 24
15-05-2022 | 06:36
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