مولوي: كثافة المقترعين في بيروت الثانية لم تكن متوقّعة وهذا يدلّ على أنّ البيروتيين أوفياء للبنان وليس لأشخاص معيّنين والساعة 7 تقفل الأبواب وكل من كانوا في الداخل يقترعون

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