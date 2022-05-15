نسبة الاقتراع في زغرتا بلغت حتى الساعة الثانية بعد الظهر وفق الماكينة الانتخابيّة للمردة 27.9 في المئة وفي الكورة 27.3 في المئة وفي بشري 29 في المئة وفي البترون 28.1 في المئة (أم تي في)

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